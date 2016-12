Il Cast di Fast and Furious 7 ricorda Paul Walker con questa Lettera

Il cast e la troupe di ‘Fast & Furious 7’ hanno reso omaggio alla stella Paul Walker in una lettera aperta che celebra anche la fine della produzione del film. Gli attori del prossimo film d’azione, tra cui Vin Diesel, Dwayne Johnson e Michelle Rodriguez, hanno condiviso una lettera aperta con i fans per celebrare la fine della produzione di questo settimo capitolo del franchise. La lettera vuole dire grazie ai tanti sostenitori della saga e rendere omaggio a “Paul Walker”, tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso novembre. La lettera aperta del Cast di Fast and Furious 7 che ricorda Paul Walker e decreta la fine della produzione del film è stata pubblicata sulla pagina Facebook ‘Fast & Furious‘ e dice :

Lettera : “Cast Fast and Furious 7 ricorda Paul Walker” :

Ce l’abbiamo fatta.



Oggi abbiamo completato l’ultima scena nella produzione di FAST & FURIOUS 7.

Abbiamo voluto approfittare di questo momento per esprimere quanto siamo grati per il vostro supporto. Abbiamo sentito l’amore e la forza dei nostri fan durante questo viaggio ed è grazie a voi che siamo arrivati qui.

C’è stato un tempo in cui non sapevamo come saremmo potuti andare avanti, o addirittura se dovevamo. Ma vi abbiamo ascoltato e ci avete ispirato non solo ad andare avanti, ma anche a cercare di fare il miglior Fast & Furious di sempre.

La nostra famiglia FF è stata insieme per quasi quindici anni ed è cresciuta molto in tutto questo tempo. Fin dall’inizio, Vin è stato il nostro leader che sentiva, nella pancia e nel suo cuore, ciò che fosse giusto per FF. Quando abbiamo dovuto interrompere la produzione lo scorso anno, Vin ci ha riuniti di nuovo insieme e ci ha spinti in avanti quando ne abbiamo avuto più bisogno. Ci ha guidati a questo giorno.

Alcuni di noi sono stati qui fin dall’inizio. Vin, Michelle, Jordana e il nostro produttore Neal risalgono tutti a quel primo piccolo film che abbiamo girato per le strade di Los Angeles. Siamo tornati a Los Angeles in FAST 7 ed è stato un ritorno a casa particolarmente emozionante per coloro che sono cresciuti insieme da quella prima pellicola.

Ci sono quelli che consideriamo come fratelli che abbiamo raccolto lungo la strada e sono di nuovo con noi: Dwayne, Tyrese, Luda, Lucas e il nostro sceneggiatore Chris. Ci sono delle new entry questa volta: Jason, Kurt, Djimon, Nathalie e il nostro regista James. Caleb e Cody si sono uniti a noi per onorare il loro fratello e aiutarci a completare il suo lavoro.

La nostra famiglia è grande e forte, ma non sarà mai più completa, senza Paul.

Tutti noi – quelli che sono stati qui fin dall’inizio e quelli il cui primo FF è il 7 – abbiamo voluto creare un film speciale per lui e per voi. Crediamo di esserci riusciti.

Grazie per esserci. Siete la parte più grande della nostra famiglia e non potremmo essere qui senza di voi.

Il conto alla rovescia per il 2 aprile ha inizio.

Con amore,

La vostra famiglia FAST & FURIOUS