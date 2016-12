Valerio Scanu incarna Lucio Battisti nella serata delle cover, bellissima interpretazione di Io Vivro (Senza Te) di Lucio Battisti.

Torna a Sanremo dopo 6 anni Valerio Scanu e lui questo festival lo conosce bene dato che ha già vinto il leoncino d’oro e quindi vorrebbe fare il bis con il bel brano Finalmente Piove, di cui vi proponiamo anche il video musicale diretto da Fabrizio Cestari e con la partecipazione straordinaria di Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Finalmente Piove è stato scritto per lui da Fabrizio Moro, apripista di un nuovo progetto discografico prodotto da Natyloveyou.

Un brano bellissimo di Valerio che punta a vincere il Festival per la seconda volta.

Parlando della cover, anche in questo caso Valerio Scanu dimostra che chi ha talento ed è determinato puo’ farcela anche da solo. Con l’interpretazione di Io Vivrò il suo talento vocale è chiaro a tutti, mamma mia che estensione…un brano che va increscendo e Valerio lo riporta in vita splendidamente e forse avrebbe meritato più del secondo posto, sembra quasi un peccato che non sia arrivato primo. E’ stata la prima volta in cui Valerio ha eseguito un brano accompagnandosi con il pianoforte. Gustatevi la sua cover di Io Vivrò di Lucio Battisti qui sotto.