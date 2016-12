Gwen Stefani: Make Me Like You è un flop…per il pubblico, e lei prova a far ricredere tutti cantandolo al James Corden.

Quando sembrava che tutti avevano dimenticato il suo ultimo singolo “ Make Me Like You “, ci pensa Gwen Stefani ed eseguire la canzone dal vivo sulla puntata di ieri al “The Late Late Show con James Corden” sulla CBS.

La verità è che non so cosa sta succedendo al brano, perché io personalmente mi piace molto il nuovo singolo di Gwen ma per qualche ragione a me sconosciuta Make Me Like You non ha convinto il pubblico americano e la sua presenza in radio è davvero risicata e le vendite digitali su iTunes sono davvero deludenti, nonostante l’ottima promozione ricevuta…l’esibizione in live da James Corden ne è una prova. Che peccato! Pensate che nonostante questa perfomance il brano è in posizione 85 su iTunes.

Da specialista in ambito di marketing forse avrei rilasciato il singolo in estate e non nel mese di febbraio, per via del suo stile prettamente estivo.

Così Gwen ha eseguito “Make Me Like You” su “The Late Late Show con James Corden” la notte scorsa e devo dire che questa performance è stata molto meglio di quella che ha fatto al “Jimmy Kimmel Live!” un paio di settimane fa. Questa volta Gwen Stefani sembrava più a suo agio sul palco, e la voce era davvero grandiosa.

Supportate Gwen, acquistate Make Me Like You qui: