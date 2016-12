Hailee Steinfeld – Rock Bottom ft DNCE (Video Musicale).

La dolce Hailee Steinfeld ha portato su VEVO il 25 marzo il video musicale per la versione remix della sua canzone “Rock Bottom” (ora con Joe Jonas e DNCE), che è il nuovo singolo ufficiale del suo sorprendente EP “Haiz“, che ha pubblicato l’anno scorso. Purtroppo, però, l’etichetta di Hailee non ha aggiornato l’EP con il nuovo remix “Rock Bottom” su iTunes, quindi se si vuole l’EP ed il remix, è necessario acquistarli separatamente.

Come si legge nella descrizione ufficiale di “Rock Bottom”,la canzone è un dolce pezzo dove Hailee racconta gli alti e bassi di un amore giovanile. E Hailee ha fatto in modo di restare fedele a questa storia nel video musicale. Nel video viene aiutata dal modello John Economou, ed Hailee riesce a mostrare sia il lato bello che quello brutto di un rapporto di coppia.

Il video diventa molto intenso verso la parte centrale quando Hailee e il suo ragazzo assistono ad uno spettacolo in cui DNCE e Joe Jonas cantano “Rock Bottom”. Hailee andrà sul palco e metterà il suo ragazzo a disagio. Il partner si arrabbierà per questo fatto, ed Hailee invece di lasciarlo perdere perché non ha fatto nulla di male lo rincorre e gli dirà che non accadrà più. Spero davvero che lei non si farà schiavizzare così nella vita reale. Cioè, ha fatto bene a cantare con gli altri due. Se uno si ingelosisce per così poco va lasciato subito.

Hailee Steinfeld – Rock Bottom ft DNCE è qui: