Il mondo finirà il 21 agosto 2017. Ecco perché.

Il mondo finirà il 21 agosto 2017?

Se avete seguito alcune notizie in questi ultimi anni, avrete notato che ci sono alcune previsioni circa la fine del mondo inviate da alcuni gruppi religiosi. Alcuni di questi gruppi sono così sicuri delle loro previsioni catastrofiche che hanno anche messo una sorta di countdown sulla fine dei giorni. Naturalmente, come dimostra il fatto che siamo ancora qui, queste previsioni non sono tutte vere, per ora.

Eppure, questo non ha fermato i gruppi religiosi nel continuare a fare affermazioni su quando e come il mondo finirà. L’ultima ipotesi circa la fine del mondo? Moriremo tutti il 21 agosto 2017.

La radice di quasi tutte queste previsioni catastrofiche è il Libro della Rivelazione nella Bibbia. Mentre la maggior parte delle persone interpretano queste storie come allegoriche, alcuni prendono i testi alla lettera.

Per esempio, un brano di Apocalisse fa menzione di una donna che è “vestita di sole, con la luna ai suoi piedi.” Questa donna è poi stata cacciata da un drago satanico, a sette teste che vuole mangiare il suo bambino non ancora nato. Secondo la Rivelazione, questo è quando avverrà alla fine del mondo.

Coloro che interpretano la Rivelazione credono che la donna in realtà sia la Terra, e che il suo destino sopraggiungerà quando la luna coprirà il sole durante un eclissi.

Secondo la NASA, la prossima eclissi solare si verificherà il 21 agosto 2017. Sarà “effettivamente” la prima eclissi solare in America dopo quasi 40 anni.

Come forse avrete intuito, questa eclissi ha preoccupato questi gruppi religiosi.

Quindi dovremmo iniziare lo stoccaggio nei nostri bunker per il giorno del giudizio? Probabilmente no. Sicuramente il 21 agosto 2017 sarà una giornata piuttosto ordinaria.