Gli sfottò del web sul finto-sequestro orchestrato da Lapo Elkann.

Lapo Elkann ha simultato un sequestro negli USA, e la situazione generale ha scatenato l’ironia del web.

Diversi giornali statunitensi hanno pubblicato la notizia che il rampollo della famiglia Agnelli è stato arrestato a New York per aver simulato un sequestro, il suo. Lapo Elkann è stato poi rilasciato ma dovrà comparire in tribunale.

A quanto pare Lapo Elkann ha simulato questo sequestro per ottenere dalla sua famiglia 10 mila dollari, aveva finito tutti i soldi con una escort e con la droga. Il 25 gennaio dovrà comparire di fronte alla corte USA e rispondere dell’accusa di falsa denuncia.

Secondo il New York Daily News, Lapo sarebbe arrivato a New York nella giornata di giovedì, avrebbe chiamato una escort (trans) e con lei ha trascorso due giorni di pazzia tra alcol e droga. I familiari per ora hanno preferito non commentare la notizia.

Ovviamente non sono mancati i commenti ironici del web e su twitter il nome Lapo Elkann è il trend del giorno. Qui sotto vi riportiamo alcuni tweet divertenti sul finto sequestro orchestrato da Lapo per scucire 10 mila euro ai familiari:

Apprezziamo l’onesta di #LapoElkann: servivano 10mila $, 10mila $ ha richiesto. Poteva chiederne di più e farsi un altro giro sulle giostre. — Il Triste Mietitore (@TristeMietitore) 29 novembre 2016

#LapoElkann simula il proprio sequestro. Adesso potrà dirigere Libero.

(@ivanleonte ) — Capsicum (@Capsicum__) 29 novembre 2016

#LapoElkann simula un sequestro: gli inquirenti seguono diverse piste.

E anche lui. — Dio (@Iddio) 29 novembre 2016

Sul sequestro di #LapoElkann la polizia è in grande difficoltà: ci sono troppe piste. [@mr_takki] — Arsenale K (@ArsenaleKappa) 29 novembre 2016

Comunque apprezzo l’onestà di #LapoElkann nel valutarsi. 10mila euro mi pare una cifra congrua. — Marco Salvati (@marcosalvati) 29 novembre 2016

Tra #Corona che scappa con il gps e #LapoElkann che chiama per il suo riscatto è dura scegliere ” il coglione del secolo”. — Domenico De Marco (@domenicodm) 29 novembre 2016

Se vi sbrigate a collegare una dinamo alla salma di Agnelli che si rivolta nella tomba, quest’inverno scaldate Torino gratis.#LapoElkann — Dio (@Iddio) 29 novembre 2016

#LapoElkann che negli States simula un sequestro è la prova che non esportiamo solo cervelli — Pamela Ferrara ㋡ (@PamelaFerrara) 29 novembre 2016

È uscito l’ultimo libro di #LapoElkann:

“Sequestro è un uomo” — Citazioni famose (@citiamo) 29 novembre 2016

Non so se è più imbarazzante auto-sequestrarsi e chiedere un riscatto o farsi trovare con dei trans #LapoElkann — Francesca (@Avril6667) 29 novembre 2016

La dieta di #LapoElkann durante il sequestro; il giorno in bianco e la sera tre finocchi. — FraSe (@UnoFRAtanti) 29 novembre 2016

La fine del mese arriva per tutti, anche per #LapoElkann. — Sua Maestà (@enzapet) 29 novembre 2016

Il commento della famiglia Agnelli:

“Ve ne avremmo dati 20.000 per tenervelo”#LapoElkann — Er Crescina (@ErCrescina) 29 novembre 2016

#LapoElkann che simula la telefonata dei rapitori per chiedere il riscatto. pic.twitter.com/NDZ7dVakR7 — Mauro Rizzi (@maurorizzi_mr) 29 novembre 2016

#lapoelkann arrestato per simulazione! Spiegate agli Stati Uniti che in Italia per uno juventino non è reato 😂😂😂😂😂😂😂😂 — RosTheBest (@RosTheBest) 29 novembre 2016