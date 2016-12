Leigh-Anne Pinnock delle Little Mix presa a schiaffi da un fan.

Leigh-Anne Pinnock durante l’aggressione cenava fuori con gli amici.

La polizia è stata presumibilmente chiamata dal ristorante VQ, ma l’aggressore era già fuggito.

Secondo il The Sun, un testimone oculare ha detto: “E’ stato molto aggressivo. Sembrava come se avesse bevuto. Sembrava completamente scioccato. Lei rideva in un primo momento ma poi è rimasta completamente intimorita, mettendosi a piangere. Il suo amico ha provato a confortarla.”

“Leigh-Anne continuava a dire che voleva andare a casa e si è allontanata insieme a questo amico piangendo istericamente. Lui aveva il braccio intorno a lei – forse era il suo fidanzato? -“