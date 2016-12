Guarda le Serebro nel video musicale per My Money.

Le Serebro sempre sexy!

Le ragazze russe Serebro vanno avanti con la promozione del loro terzo album in studio “СИЛА ТРЁХ” (in inglese: Power of Three), che è stato lanciato il 27 maggio con la Издательство Монолит.

Il nuovo singolo ufficiale che le ragazze stanno promuovendo è la canzone “My Money“, che vanta una nuova versione rilasciata il 19 dicembre. Lo stesso giorno, le ragazze hanno pubblicato in anteprima un video musicale appropriato che potete vedere qui sotto, ma che purtroppo è stato oscurato in Italia.

Speriamo di poterlo vedere anche noi… ma se vi trovate in un altro stato magari riuscirete ad apprezzare il nuovo lavoro della band russa. Sotto la clip abbiamo pubblicato un video dove le ragazze cantano in live il singolo.