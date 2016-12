Il trailer per Blade Runner 2049 ci mostra Ford e Gosling in una Los Angeles futuristica.

Il nostro primo sguardo al tanto atteso sequel di Blade Runner è arrivato come un regalo di Natale anticipato.

Il primo teaser elegante e super inquietante per Blade Runner 2049 vede Ryan Gosling entrare in un edificio apparentemente abbandonato, per poi ricevere un caloroso benvenuto da Rick Deckard che punta una pistola contro di lui.

Segna il ritorno di Ford che fornisce anche la voce fuori campo al trailer, e lui non sembra che felice…

“I replicanti sono come qualsiasi altra macchina. Sono sia un vantaggio che un pericolo. Se sono un beneficio, non è un mio problema.”

Il trailer si conclude con Gosling che sta passeggiando per le strade di una Los Angeles del futuro…

Non vogliamo essere troppo eccitati, ma sembra che il sequel sia in buone mani con il regista Denis Villeneuve.

Accanto al ritorno di Ford, Blade Runner 2049 è interpretato da Jared Leto, Dave Bautista, Sylvia Hoeks, Lennie James e Carla Juri.

Non si sa troppo riguardo al sequel, ma sappiamo che si svolgerà 30 anni dopo il film originale.

Blade Runner 2049 uscirà nelle sale il 6 ottobre 2017.