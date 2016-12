Beyoncé citata in tribunale per il video di Drunk In Love.

Beyoncé dovrà affrontare un’azione legale per il presunto utilizzo del logo Roc-A-Fella Records nel suo video per “Drunk In Love”.

Secondo i documenti legali ottenuti da TMZ, Walker possiede i copyright per il disegno originale di Roc-A-Fella e sostiene che la superstar non è riuscita ad ottenere il suo permesso.

Dwayne Walker in precedenza ha sostenuto che è stato assunto per creare il logo nel 1995 ed ha cercato di citare in giudizio Jay Z, il suo ex socio in affari Damon Dash, ed i dirigenti dell’Universal Music Group nel 2012, chiedendo 7 milioni di dollari in royalties non pagate .

Jay Z, co-fondatore di Roc-A-Fella, ed Universal Music Group, hanno negato le affermazioni di Walker, dicendo che il logo è stato progettato da un altro art director.

La sua accusa era stata respinta nel mese di settembre a causa di mancanza di prove, ma ora Walker sta cercando di portare Beyoncé in tribunale.

Al momento il giudice Carter ha stabilito che la testimonianza di Walker è troppo debole.

Il giudice Carter ha detto che Walker ha aspettato troppo tempo per presentare un reclamo di copyright, avvenuto dopo cinque anni, anziché tre.

Beyoncé ha recentemente esortato il marito Jay Z di sistemare le cose con Kanye West in seguito al recente ricovero in ospedale del rapper.