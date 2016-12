Ecco il cast della serie The Punisher e tanti dettagli sulla trama.

Se sei entusiasta della prossima serie di Netflix dedicata a The Punisher della Marvel, qui potrai vedere chi farà parte del cast di questa nuova avventura.

L’attore Daniel Webber, che interpreta Lewis Walcott, un giovane veterano che lotta per adattarsi alla vita civile, ha condiviso una foto su Instagram, scrivendo: “Benvenuti nella squadra di The Punisher”.

Nella foto, da sinistra a destra, ci sono Jason R Moore, Michael Nathanson, Daniel Webber, Amber Rose Revah, Ebon Moss-Bachrach, Jaime Ray Newman, Jon Bernthal, Deborah Ann Woll e Ben Barnes.

Welcome to team Punisher. #thepunisher #jonbernthal #marvel #netflix #2017 #frankcastle Una foto pubblicata da Daniel Webber (@webchops) in data: 17 Dic 2016 alle ore 19:54 PST

Bernthal di The Walking Dead ha fatto il suo debutto come il vigilante scardinato Frank Castle nella seconda stagione di Daredevil ed ovviamente riprenderà il ruolo per la serie The Punisher.

Jason R Moore sarà Curtis Hoyle, un amico di Castle ed una delle poche persone che sa che è ancora vivo, mentre Michael Nathanson e Amber Rose Revah sono degli agenti della Homeland Security.

Ebon Moss-Bachrach interpreta Micro, un ex analista della NSA che assiste Castle, con Jaime Ray Newman scelta per il ruolo di sua moglie, che nella serie si chiama Sarah Lieberman.

Deborah Ann Woll interpreta Karen Page, l’avvocato che ha creato un feeling con Castle mentre stava lavorando sul suo caso. Ben Barnes sarà Billy Russo, un imprenditore privato militare e migliore amico di Castle nelle forze speciali.

Il produttore e sceneggiatore di Hannibal “Steve Lightfoot” scriverà i primi due episodi della sesta collaborazione della Marvel con Netflix.

Le riprese sono iniziate il 3 Ottobre 2016 a Brooklyn, New York.

Marvel ha confermato che The Punisher uscirà alla fine del 2017.