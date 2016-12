Chris Pratt rivela perché ha accettato il ruolo in Passengers.

Chris Pratt ha rivelato il motivo per cui ha assunto il suo ruolo in “Passengers” al fianco di Jennifer Lawrence… il suo ruolo era “diverso” da tutti quelli che aveva fatto sino ad ora.

Il 37 enne attore sarà accanto a Jennifer Lawrence nel prossimo film del genere sci-fi, ed ha elogiato lo sceneggiatore Jon Spaihts per il suo ‘magnifico’ lavoro sullo script che lo ha attirato a prendere parte al progetto.

Alla domanda sul perché ha deciso di assumere il ruolo, Chris ha detto: ”Vedrete. Quando vedrete questo film lo capirete. Non vorrei rovinarvi lo spettacolo.” ”Lui (Jon) è un magnifico sceneggiatore, ha dipinto un quadro così vivido ed ha creato uno scenario in cui due esseri umani si trovano in un mondo fantascientifico, è diverso da qualsiasi cosa che sia mai uscita al cinema.” ”E’ un film che evoca tanta emozione, compassione, domande sulla natura dell’uomo, sul senso di colpa e redenzione, è una storia incredibile.”

E Chris ha anche parlato del trailer per il film, dicendo che avevano ”intenzionalmente” omesso gran parte della trama.

Ha poi aggiunto: ”Il trailer dice poco su quella che sarà la storia vera e propria, perché stiamo volutamente nascondendo la trama. Vogliamo dare un po’ di suspense al pubblico.”

Qui sotto il trailer italiano di Passengers:

Ecco la sinossi ufficiale del film Passengers:

Jennifer Lawrence (Aurora) e Chris Pratt (Jim) sono i protagonisti di un’avventura a bordo di una navicella spaziale in viaggio verso una nuova vita su un altro pianeta. Il viaggio prende un risvolto imprevisto quando un malfunzionamento delle loro capsule di ibernazione li risveglia misteriosamente 90 anni prima dell’arrivo a destinazione. Mentre Jim e Aurora cercano di scoprire le cause dell’avaria, finiscono per innamorarsi… ma il loro idillio viene minacciato dall’imminente distruzione dell’astronave, e dalla scoperta della verità dietro il loro risveglio.