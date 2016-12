Guarda il video di Nelly Furtado per il suo nuovo brano Pipe Dreams.

Nelly Furtado ritorna con un video musicale…

Sono stato molto felice quando ho letto che Nelly Furtado aveva finalmente annunciato il suo tanto atteso sesto album in studio, un progetto chiamato “The Ride“, all’inizio di questo mese.

Questo LP uscirà a marzo 2017 e Nelly ha già in progetto di promuovere al meglio il suo primo singolo.

Nelly ha fatto debuttare questo martedì pomeriggio il video musicale per quello che dovrebbe essere il primo singolo estratto da “The Ride”, che si intitola “Pipe Dreams“. E’ una clip molto vintage e dove Nelly ci fa sentire il suo nuovo sound. A me manca molto la Nelly super pop, non so se questo brano riuscirà a conquistare le classifiche di vendita.