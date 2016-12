Andy Grammer pubblica la versione in live di Fresh Eyes, ascoltala qui.

Fresh Eyes anche in live…

Dopo l’ottimo impatto internazionale ottenuto con il suo album del 2014 Magazines or Novels che in italiano si traduce “riviste o romanzi”, il cantante, compositore e produttore discografico Andy Grammer è finalmente tornato in pompa magna nel 2016.

L’hitmaker che ha 32 anni, ha pubblicato pochi mesi fa il suo nuovo singolo chiamato “Fresh Eyes“, che mostra la sua inconfondibile anima popolare stile pop infusa con una melodia bella e rilassante.

La canzone si conferma come il primo assaggio del prossimo album in studio e terzo complessivo di Grammer, che dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno tramite la S-Curve Records.

“Fresh Eyes” è stato lanciato sui rivenditori e servizi di streaming digitale il 29 luglio 2016. Qui sotto vi proponiamo due versioni diverse: la prima è una versione in live del brano pubblicata oggi, mentre la seconda è il lyric video con l’audio originale. Non sappiamo se il live video farà da video musicale ufficiale, lo scopriremo nei prossimi mesi. Quale preferite tra le due?