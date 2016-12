Guarda le sei sorelle Cimorelli nel video di I Know You Know It, il nuovo singolo.

Sei sorelle da vertice discografico…

Il video musicale per la canzone “I Know You Know It” è arrivato il 22 dicembre 2016, cioè oggi e ci mostra le sei sorelle Cimorelli cantare il singolo in cui vengono alternate dal regista. Per chi non le conoscesse sono una band statunitense pop formata da 6 sorelle, tutte carine tra l’altro, il che è raro. Si chiamano: Christina, Katherine, Lisa, Amy, Lauren e Danielle.

Se devo puntare su una band che non si scioglierà in futuro direi la loro!

Hanno rilasciato l’album Up At Night, che è il loro LP di debutto, il 20 maggio 2016, ed ora continuano con la promozione del disco. Il video per I Know You Know It serve proprio per questo motivo. E’ una band nata su YouTube, loro cantavano delle cover e poi le caricavano sul canale e notavano che ricevevano molti consensi. Successivamente hanno optato per la carriera discografica ed ora stanno provando a dire la loro con questo album di debutto pubblicato tramite la Island Records. Qui sotto potete vedere il video per I Know You Know It: