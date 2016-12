Il primo album di Niall Horan sarà molto Folk Pop.

Cambio di stile per Niall.

Come gli altri suoi ex compagni degli One Direction, Niall Horan ha iniziato la propria carriera da solista. E mentre abbiamo già sentito la sua traccia di debutto ‘This Town‘, poco sappiamo sul resto della musica che sentiremo nel suo primo album, o sapevamo. Infatti, secondo quanto emerso nelle ultime ore, il primo disco sarà sul genere folk-pop.

Niall è stato ispirato da artisti del calibro di Fleetwood Mac per la creazione del disco, ed ha detto a Entertainment Weekly: “Ogni volta che vorrei prendere in mano una chitarra, vorrei sempre suonare gli accordi di questo genere, e giocare sullo stile folk.”

I fan degli One Direction, dopo aver sentito Zayn Malik suonare un genere poco orecchiabile, si troveranno ad ascoltare altra musica lontana dallo stile che avevano sentito dagli 1D.

Niall ha detto che il suo primo disco solista sarà caratterizzato dal “folk pop”, ed ha aggiunto che “alcune delle canzoni saranno più energiche rispetto ad altre”.

Niall ha anche confessato che cantare senza i suoi compagni di band è stata dura, spiegando: “La più grande sfida nel costruire l’album è stata quella di cantare da solo per molto tempo.”

Nel frattempo, Niall ha recentemente detto ai fan che sta combattendo una polmonite (o qualcosa di simile). Auguri di pronta guarigione da parte nostra.