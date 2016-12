Shawn Mendes esegue Mercy in acustico ma il risultato non è granché.

Shawn Mendes punta sul commerciale…

Mercy è un singolo molto importante per Shawn Mendes, soprattutto se si parla di business, e l’etichetta sta facendo tutto quanto in suo potere per continuare a promuovere il singolo, ma onestamente, è difficile trovare un significato in questo video in acustico. Perché?

“Mercy” è già acustico di suo e quindi siamo molto confusi riguardo al tentativo di Shawn di rilasciare una nuova versione acustica del brano. Si tratta di una scelta molto commerciale ma mal programmata. Io avrei optato per un remix con una voce importante da affiancare a quella di Shawn. Il pianoforte si sente già nella versione originale del brano, quindi una sonorità diversa sarebbe stata più apprezzata.

Il video in acustico potete vederlo qui sotto e Shawn canta il suo singolo “Mercy” nel vuoto Madison Square Garden di New York City. Shawn non ha effettivamente eseguito la canzone dal vivo presso la sede in quel preciso momento, ma ha semplicemente il labiale sincronizzato che combacia con la versione già registrata in studio. Come mai questa scelta? Molti cantanti spesso dal vivo non si sentono sicuri della propria perfomance e così ricorrono ad alcuni escamotage per far risultare il tutto perfetto. Lui è un talento ma questa versione non ha senso e quindi la bocciamo a priori.