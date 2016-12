Aloe Blacc pubblica il lyric video per Real Slow, un nuovo singolo ufficiale.

L’attore ed arista americano Aloe Blacc, che sicuramente conoscerete per la sua hit Wake Me Up oppure per I Need A Dollar, continua a lavorare sul suo prossimo progetto musicale e quarto album in studio, follow-up del disco uscito nel 2013 “Lift Your Spirit“, che dovrebbe essere lanciato il prossimo anno tramite la XIX Recordings ed Intescope Records.

Il 37 enne attore e produttore ha consegnato il suo prossimo singolo ufficiale chiamato “Real Slow“, che è stato scritto da lui stesso insieme a Sam Barsh e Khalil Abdul-Rahman.

Il brano è stato rilasciato sui rivenditori digitali e servizi di streaming il 25 novembre 2016 mentre il lyric video è disponibile dalla giornata di ieri (22 dicembre 2016), guardatelo qui sotto: