Bambina autistica canta Hallelujah di Cohen ed il video diventa virale.

La cover di una studentessa del pezzo di Leonard Cohen ‘Hallelujah‘ è andata virale dopo aver raggiunto quasi 300.000 visualizzazioni.

Il video mostra la bambina di 10 anni Kaylee Rodgers cantare la versione di Leonard Cohen per ‘Hallelujah‘. E’ stato registrato come parte dello spettacolo di Natale della scuola ed è stato messo on-line perché Kaylee era troppo malata per esibirsi dal vivo come cantante in chiesa.

Kaylee ha l’autismo e l’ADHD e frequenta la Killard House School “speciale” in Irlanda del Nord. Potete vedere il video qui sotto.

“E’ stato davvero incredibile vedere il numero delle visite viste”, ha detto Rodgers ad ITV. “Mi è piaciuto farlo.” Il talento di Kaylee è stato scoperto quando lei cantava una canzone di Frozen in classe.