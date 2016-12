I Bon Jovi hanno pubblicato il video per Born Again Tomorrow.

Un nuovo video per i Bon Jovi.

La band americana Bon Jovi continua la promozione del loro prossimo album in studio e quattordicesimo in totale intitolato “This House Is Not for Sale“, che è stato rilasciato il 21 ottobre 2016 attraverso l’etichetta Island Records.

Il singolo promozionale successivo e quarto complessivo è la canzone “Born Again Tomorrow“, che è stata prodotta da John Shanks, ed è stata rilasciata insieme alla fase di pre-order dell’album tramite Apple Music il 7 ottobre.

Più di due mesi dopo la band ha deciso di pubblicare il video musicale ufficiale diretto da Frank e Ivanna Borin, che è stato pubblicato su Vevo il 23 dicembre 2016, cioè oggi. Guarda la clip qui sotto: