Maria Carey super sexy nel video per Here Comes Santa Claus.

Mariah Carey con un top molto aperto nel video per Here Comes Santa Claus…

Da quando i video musicali di Mariah Carey sono diventati così hot?

La diva dell’R&B festeggia il lancio del suo nuovo sito ufficiale, MariahsWorld.com, che insieme a MariahCarey.com saranno i due siti web della cantante dove condividerà informazioni utili per i suoi fan. Il nuovo MariahsWorld.com “però” sarà aggiornato con più “esclusive”.

Here we go, the first of my three holiday gifts to you this week! Enjoy, dahlings. 😘 😘 😘 https://t.co/as4jbYJhr8 — Mariah Carey (@MariahCarey) 22 dicembre 2016

In ogni caso, per promuovere questo nuovo sito secondario, Mariah ha voluto fare dei regali ai suoi fan: tre video musicali dove canta classici di Natale. Naturalmente, tutti e tre i video musicali saranno pubblicati in anteprima mondiale su MariahsWorld.com.

Il primo video musicale è per “Here Comes Santa Claus“, che è stato caricato sul nuovo sito di Mariah Carey poche ore fa.

Dura solo 1 minuto e 33 secondi e mostra Mariah Carey con un top sensuale dotato di spacco incredibile mentre prova a sedurre Babbo Natale in un ambiente dai colori e personaggi natalizi.