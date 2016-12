Ascolta il remix di R3hab per I Would Like di Zara Larsson.

Oggi, 23 dicembre 2016, la cantante pop svedese Zara Larsson ha pubblicato il remix composto da R3hab per la sua ultima hit I Would Like.

I Would Like è il quarto singolo estratto dal suo album di debutto internazionale a lungo atteso e ritardato, che dovrebbe essere lanciato all’inizio del 2017 attraverso la TEN Music Group e la Epic Records, la stessa delle Fifth Harmony.

“I Would Like” è una canzone che rievoca gli anni 90′ ma con ritmi dance & R&B che la rendono molto più attuale. Ovviamente il remix di R3hab sarà appetibile per molti DJ’s che vorranno far sentire un pezzo diverso nei locali. Il singolo nella sua versione originale è stato rilasciato l’11 novembre.

Ascolta qui sotto il remix di R3hab per I Would Like: