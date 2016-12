La Roma blinda l’Olimpico. I giallorossi superano il Chievo 3-1.

Continua imperterrita la marcia trionfale dei capitolini tra le propria mura amiche.

La Roma, imbattuta all’Olimpico, in campionato, supera il Chievo con un perentorio 3-1, portando a nove, le gare casalinghe, in cui la banda di Spalletti ha ottenuto l’intera posta in palio. I giallorossi, al netto di questa vittoria, consolidano il secondo posto ,salendo a quota trentotto, allungando il gap con le dirette concorrenti, quali Napoli e Lazio, distanti rispettivamente tre e quattro punti. Per il Chievo, invece, si tratta di una battuta d’arresto che interrompe il ciclo di risultati utili consecutivi che aveva visto i clivensi pareggiare con il Genoa per poi battere il Palermo e la Sampdoria.

I gialloblù, nonostante la sconfitta, continuano a veleggiare a metà classifica con venticinque punti all’attivo, uno score che li tiene ben distanti dalle zone paludose in cui vi è bagarre per non retrocedere. La gara inizia mettendo in evidenza una Roma spigliata che si catapulta in avanti creando più di un semplice pericolo dalle parti di Sorrentino sia con Salah che con Dzeko. I clivensi rispondono con una conclusione di Inglese che non inquadra lo specchio della porta, per poi passare clamorosamente in vantaggio, al 37’, con De Guzman abile a sfruttare di testa un assist invitante, dalla corsia di destra, di Izco. Cala il gelo all’Olimpico, ma la banda di Spalletti non si disunisce e tenta di imbastire una immediata reazione. Il pareggio giunge nel primo minuto di recupero con una pennellata fantastica di El Shaarawy su calcio di punizione. La palla si spegne alle spalle di Sorrentino e per il faraone si tratta del terzo centro in campionato. Nella ripresa i giallorossi mostrano maggior verve e convinzione nei propri mezzi, al fine di ottenere l’intera posta in palio.

La rete del sorpasso capitolino avviene al 52’ con El Shaarawy che sguscia all’interno dell’area avversaria, per poi appoggiare, da due passi, la sfera a Dzeko, il quale a ridosso della linea di porta non fallisce l’appuntamento con il goal. Tredicesima realizzazione per il centravanti bosniaco che sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione in maglia giallorossa. I ragazzi di Maran si fanno vedere con minor intensità dalle parti di Szczesny mentre i padroni di casa continuano a pigiare il piede sull’acceleratore affinché il risultato venga messo in cassaforte. Dzeko ci prova in più occasioni, trovando dinnanzi a sé un Sorrentino insuperabile. La rete del definitivo 3-1 giunge in pieno recupero, al 92’, su calcio di rigore decretato dal direttore di gara Calvarese a seguito di un contatto in area falloso di Costa ai danni del neo entrato Perotti. Dagli undici metri si presenta proprio l’attaccante esterno argentino che con precisione e freddezza spiazza Sorrentino, togliendo ogni speranza ai veneti di agguantare l’insperato pari nel forcing finale. Al termine del match, il tecnico giallorosso, Luciano Spalletti, ai microfoni dei giornalisti, applaude la prestazione dei suoi ragazzi. Nonostante le varie assenze, i capitolini hanno dimostrato grande carattere e compattezza, riuscendo a conquistare un successo tutt’altro che scontato. L’allenatore di Certaldo è poi tornato sulle sue parole espresse durante la conferenza stampa della vigilia quando ha affermato che se in questa stagione non riuscirà a vincere nulla, toglierà il disturbo.

Spalletti conferma quanto detto, aggiungendo che se non dovesse riuscire ad alzare al cielo nessun trofeo, si sentirebbe in dovere di non prolungare il suo contratto con la società giallorossa. Infine, elogia El Shaarawy, autore di una prestazione confortante anche in vista del prossimo mese di gennaio, quando il numero novantadue della Roma sarà impiegato con maggior frequenza considerando l’assenza prolungata di Salah, che sarà impegnato in Coppa d’Africa. Oltre al faraone, il tecnico toscano dichiara che la forza della sua squadra risiede nella spiccata vena realizzativa di Dzeko, nella personalità e visione di gioco di Strootman e di tutti gli altri che fanno in modo, attraverso l’impegno e il lavoro costante, di stazionare nei quartieri alti di classifica, con lo scopo di sognare in grande. Rolando Maran, invece, ha ben poco da rimproverare ai suoi ragazzi, nonostante la sconfitta incassata all’Olimpico. A suo avviso la squadra ha disputato un buon primo tempo, tenendo testa ai quotati giallorossi, addirittura passando in vantaggio. Il contraccolpo maggiore è avvenuto proprio con la rete di El Shaarawy, in pieno recupero, che ha smorzato l’entusiasmo tra le fila gialloblù, oramai convinti di andare al riposo in avanti nel punteggio.

Poi, nella ripresa, il match si è complicato, avendo dovuto fronteggiare, con difficoltà, la veemenza di una Roma votata all’attacco e determinata nel conquistare la vittoria. Resta, comunque, il dato confortante del buon approccio alla gara da parte dei veneti, con Maran che spera di recuperare, durante la sosta natalizia, i tanti assenti che hanno penalizzato, in parte, la sua squadra.