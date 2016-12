Sigala & Digital Farm Animals hanno collaborato in Only One, ecco il video.

Sigala & Digital Farm Animals nel video per Only One.

Il deejay britannico, produttore discografico e remixer Sigala è tornato con un nuovo singolo dopo la sua recente collaborazione con Craig David nel brano “Ain’t Giving Up“.

Questa volta, il 24 enne ha unito le forze con il collega deejay Nicholas Gale, meglio noto come Digital Farm Animals, al fine di rilasciare una nuova traccia per i club di tutto il mondo intitolata “Only One“.

Il brano è stato scritto e prodotto dalla coppia con il supporto supplementare di Andrew Bullimore. Il risultato è un pezzo electrohouse abbastanza orecchiabile.

“Only One” si conferma come un altro assaggio del prossimo album di Sigala che uscirà il prossimo anno con la Ministry of Sound e Sony Music Entertainment. Il singolo è stato rilasciato il 2 dicembre 2016.

Il video musicale ufficiale, diretto da Henry & Ssong, è stato pubblicato su Vevo il 23 dicembre, quasi 20 giorni dopo. Guardalo qui sotto: