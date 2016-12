In ricordo di Tegas Emanuele, esempio di bontà e longevità ogliastrina.

Ricordare una persona non è mai semplice, ma se questa ha saputo trasmettere la sua personalità il tutto diventa più facile. In questa categoria di persone c’era senz’altro Tegas Emanuele, che tre giorni fa è morto all’età di 92 anni nella località di Talana, un paesino della provincia Ogliastra dove si puo’ ammirare un bellissimo paesaggio con vista sul mar Tirreno. Un bel ricordo di Emanuele è stato condiviso dalla sua neo dottoressa Rosa Francesca Scuderi, che in post emotivo su Facebook ha ricordato così Emanuele Tegas:

Perdere un paziente per un medico e’ sempre una sconfitta. Anche quando il paziente in questione e’ un minuto novantaduenne afflitto da svariate patologie e che sai essere in equilibrio precario che basterebbe il peso di una piuma per per far pendere la bilancia. Gli anni e l’esperienza accumulata non ti danno una corazza e dei respingenti per tenere fuori emozioni ed empatia. Noi medici accumuliamo studi, esperienza e preparazione e finiamo per essere, come dicevano gli antichi greci, ubristes. Ci arroghiamo il merito dei nostri successi terapeutici scaricando la responsabilita’ dei fallimenti al volere supremo di qualcun altro ben piu’ potente. Piu’ siamo “bravi” piu’ ci galvanizziamo finche’ qualcuno da lassu’ interviene a ricordarci che l’ultima parola, l’ultimo lancio dei dadi e’ sempre solo Suo. Ci ricorda che se noi riusciamo a curare corpi ed anime e’ soltanto perche’ Lui ci da spazio di manovra. Buon viaggio zio Emanuele. Che il viaggio appena intrapreso ti sia leggero e luminoso. Mi mancherai anche se in fondo ero la tua “nuova” dottoressa solo da poco meno di due mesi. Mi mancheranno le nostre schermaglie. Mi mancheranno le tue battute in sardo ed i sorrisini sotto i baffi che mi facevi quando Anna Rosa ti raccontava le mie disavventure. Mi manchera’ il rituale che avevamo messo in piedi tra noi due quando ogni volta che venivo a vederti prima della pausa del fine settimana io ti salutavo dicendoti ci vediamo la settimana prossima e tu rispondevi: “se ci vediamo!” ed il lunedi al rientro ti trovavo ad aspettarmi con il tuo risolino ed io allora ti dicevo che lo facevi apposta a dirmelo e che ti autorizzavo a ripeterlo purche poi ti ritrovassi li ad aspettarmi. Da oggi ti immagino appollaiato su una morbida e candida nuvoletta, tanto tu che eri uno scricciolo di uomo e ci starai ben comodo senza pericolo che ci sprofondi dentro. E da lassu’ con le gambe a penzoloni ci osserverai e armato di fionda e sassolini come un ragazzaccio citerai d’occhio pronto a lanciarcene uno se appena proviamo a scordarci di te perche’ chi vive nei nostri ricordi e nei nostri cuori non muore mai!

Oltre a questo vorrei raccontarvi una breve storia nella storia. Quelle sottostanti sono solo alcune delle storielle che mio nonno amava raccontare.

Ora si lamentano tutti che non hanno un lavoro ma la mia considerazione è che non hanno voglia di lavorare. Quando ero piccolo avevo camminato per 4 giorni col bestiame per portarlo dall’allevatore nell’Oristanese e poi in altre zone, alla fine di tutto questo percorso non ero affatto stanco ma motivato. Quando decisi di partire per il Belgio quell’allevatore mi offrì molti più soldi purché decidessi di restare con lui. Perché? Mi ero sempre comportato in modo onesto con lui e credo l’avesse apprezzato.

Andai nelle miniere del Belgio perché pagavano bene e lavorai là per molti anni. A differenza degli immigrati che vengono in Italia noi eravamo regolamentati e ci inviavano le lettere dal Belgio per lavorare, eravamo i benvenuti. Dopo diversi anni passati là il medico mi disse che avevo il polmone rovinato dalla silicosi, e decisi di tornare a casa.

Avevo un po’ di soldi, volevo farmi una bella vigna e godermi la famiglia ma poi mi proposero di lavorare in un’azienda che costruiva infrastrutture ed accettai. Avevamo completato la strada per Talana e poi portato l’acqua in diversi punti della zona. A differenza di oggi, prima il lavoro veniva offerto, era difficile restare disoccupati.

Finalmente avevo potuto farmi il vigneto ma non smisi di lavorare.

Cosa mangiavate all’epoca? Perché si parla di longevità ogliastrina? [chiesi io] Noi avevamo pistoccu d’orzo, mangiavamo quello che c’era quando eravamo bambini, la minestra, un pezzo di formaggio, ma gli animali stavano a pascolo brado, erano tutte cose naturali. La pasta veniva mangiata solo per le feste. Ora abbiamo molte più cose, ma al bicchiere del mio vino durante i pasti non rinuncio.

Pensavo di morire già negli anni 70′ ma poi una cura fatta in Toscana mi permise di riassestarmi e risolvere i miei problemi allergici. Un cardiologo mi disse in quegli anni che avevo il cuore malandato, secondo lui ero ormai spacciato. Però io sono ancora qui.

Purtroppo molti dei miei figli sono morti (3) ed anche mia moglie morì a 38 anni. Ho sempre pensato che fosse più giusto che i miei figli vedessero morire me, però non sono io a decidere il destino della mia famiglia e ne prendo atto.

La morte del mio caro amico Fronteddu era stata ugualmente difficile. Eravamo molto amici da tanti anni e quando morì smisi anch’io di andare a caccia perché senza di lui non era la stessa cosa. Avevo comunque 86 anni.

Ora non insegnarmi ad usare il Tablet [si riferiva a me], per me è difficile, anche se col cellulare mi trovo bene. – Riuscì ad imparare ad usare il Tablet in 2 giorni ed a navigare su Youtube –

Ciao Nonno, grazie per tutto!