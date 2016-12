Le 10 migliori cover di natale cantate da Michael Buble.

Michael Buble è il re delle cover di Natale.

Da quando ha iniziato a cantare canzoni di natale ogni anno e pubblicato il suo album di successo nel 2010 intitolato ‘Christmas‘, Michael Buble è stato una parte importante della stagione natalizia delle famiglie di tutto il mondo. Le sue cover di brani classici di Natale non sono seconde a nessuno, e la sua scelta di ospiti con cui cantarle è sempre stata azzeccata. Ecco qui sotto 10 delle grandi cover di Natale firmate da Michael Buble:

Michael Buble con Kelly Rowland & Naturally 7 – White Christmas (Home For Christmas)

Davvero molto carina la cover per ‘White Christmas’ con Kelly Rowland. Si sono esibiti nel 2011. La canzone originale è del 1942, e fu scritta da Irving Berlin.

Idina Menzel & Michael Buble – Baby It’s Cold Outside

Fa parte del quinto album in studio di Idina Menzel ‘Holiday Wishes’. Aveva collaborato con Buble per registrare la loro versione del pezzo degli anni ’40 di Frank Loesser che si intitola ‘Baby It’s Cold Outside‘.

Michael Buble and Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

Il singolo di Mariah Carey del 1994 ‘All I Want For Christmas Is You’ è uno dei singoli più venduti di tutti i tempi ed uno dei più amati del periodo natalizio. Nel 2013 Michael Buble ha eseguito con lei il singolo.

Michael Buble Christmas – Baby Please Come Home

Nel 2011 Bublé ha eseguito una cover di una canzone del 1963 di Darlene Love intitolata ‘Christmas (Baby Please Come Home)’ dalla compilation classica ‘A Christmas Gift for You from Phil Spector’.

Michael Buble & Ariana Grande – Santa Claus Is Coming To Town

Questo brano è stato eseguito nel 2014, e si tratta di una collaborazione con Ariana Grande. Una canzone che è stata cantata per la prima volta nel 1934.

Michael Buble and Carly Rae Jepsen – Rockin’ Around The Christmas Tree

Michael si è unito con Carly Rae Jepsen per eseguire Rockin’ Around The Christmas Tree e Jingle Bell Rock. Le due canzoni originali sono state rilasciate ad un solo anno di distanza, nel 1958 e nel 1957.

Michael Buble & Rod Stewart – Winter Wonderland

Buble ha scelto un veterano per la cover di ‘Winter Wonderland’ eseguita nel 2012. Rod Stewart ha messo la sua voce roca accanto a quella di Buble per eseguire la cover del pezzo originale uscito nel 1930.

Michael Buble – It’s Beginning To Look A lot Like Christmas

Questa cover fu eseguita da Michael nel 2012. La canzone era stata rilasciata la prima volta nel 1951 da Meredith Willson, ma da allora è stata rifatta da grandi artisti, tra cui Johnny Mathis e Bing Crosby.

Michael Buble – I’ll Be Home For Christmas

Michael Buble ha incluso ‘I’ll Be Home For Christmas‘ nel suo album di natale del 2011. La prima volta fu cantata nel 1943 da Bing Crosby. La versione di Buble ha certamente fatto giustizia al pezzo originale.

Michael Buble & The Puppini Sisters – Jingle Bells

Questo singolo è stato scritto da James Lord Pierpont nel 1857, ma la cover di Michael Bublè con le The Puppini Sisters è davvero coinvolgente.