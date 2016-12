Mariah Carey: ecco i video per Silent Night e Joy To The World, le sue nuove interpretazioni di natale.

Se Michael Buble è il re delle cover di natale, Mariah Carey è la regina delle canzoni di natale.

Mariah Carey ha pubblicato i video per “Silent Night” e “Joy To The World“.

Mariah Carey ha promesso di consegnare tre nuovi video musicali natalizi nel giorno di Natale del 2016 ed ha mantenuto fede alla parola data.

Se venerdì scorso abbiamo potuto ascoltare il provocatorio “Here Come Santa Claus“, ora ci sono rimasti i due video rimanenti, quelli per le sue interpretazioni di “Silent Night” e “Joy to the World“.

In entrambi i nuovi video musicali, Mariah Carey indossa uno splendido abito lungo bianco tempestato di diversi cristalli Swarovski e perle, e canta i brani “Silent Night” e “Joy to the World”. Nella clip c’è il microfono d’oro a portata di mano e non solo, perché il video risulta davvero emotivamente potente grazie ad un coro gospel ed un pianista.