Prima parte di stagione dai connotati positivi per il Napoli.

Gli azzurri, guidati da Maurizio Sarri, stanno ottenendo importanti risultati sia in campionato che in Champions League, smentendo tutti coloro che in estate affermarono ,con troppa leggerezza, che l’addio di Higuain avrebbe pesato notevolmente nello scacchiere tattico posto in essere dall’allenatore toscano. Ed invece, i partenopei, nonostante l’assenza per infortunio di Milik, hanno palesato un’ eccellente organizzazione di gioco, mostrando un mordente degno di un top club.

Sarri è stato abile nel trarre il massimo dagli uomini a disposizione, lanciando nel ruolo inedito di falso “nueve” Dries Mertens, autore di prestazioni di altissimo livello, impreziosite da ben undici reti in campionato, bottino che lo incorona tra i migliori centravanti del torneo. Ovviamente nel reparto avanzato brilla anche la stella di Insigne, tornato prepotentemente sui suoi standard e Callejon, con lo spagnolo nelle vesti di rullo compressore costante nella corsia di destra. A metà campo oltre al faro imprescindibile che illumina le giocate degli azzurri, ovvero Marek Hamsik, bisogna citare il contributo prezioso di due ragazzi dal futuro roseo e brillante ossia: Diawara che sta scalzando nelle gerarchie Jorginho e Zielinski, vecchia conoscenza di Sarri sin dai tempi dell’Empoli, che per via delle sue prestazioni convincenti e determinanti, insidia puntualmente Allan nel ruolo di titolare.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, è stato fondamentale il rientro di Albiol che ha fornito maggior sicurezza e garanzia a tutto il reparto, mentre Koulibaly, attualmente fermo ai box per un infortunio, rientrerà in campo con la maglia del Napoli solo a partire dal mese di febbraio, in quanto sarà impegnato con la nazionale senegalese in Coppa d’Africa, ragion per cui, considerando il concomitante stop accusato da Chiriches, sarà la chance ideale per Maksimovic, al fine di dimostrare la validità dell’investimento estivo effettuato dalla dirigenza partenopea su di lui. Nel frattempo i numeri sono alquanto eloquenti: la banda di Sarri è terza in classifica in campionato, a soli tre lunghezze dalla Roma seconda, mentre in Champions League, dopo esser giunti primi nel girone B, li attende una sfida emozionante e suggestiva negli ottavi di finale, contro i campioni d’Europa in carica del Real Madrid, un match che risveglia ricordi e fasti del passato, quando sotto l’ombra del Vesuvio sciorinava calcio spettacolo un certo Diego Armando Maradona.

Il presidente De Laurentiis, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Premium Sport, ha affermato di non sentirsi affatto battuto già in partenza contro i blancos, in quanto il calcio ci insegni che le sorprese siano sempre possibili. A suo avviso, il Napoli, considerando l’attuale stato di forma non solo atletico ma anche psichico, possa affrontare ad armi pari qualsiasi tipo di avversario, senza alcun timore reverenziale. Cristiano Ronaldo è avvisato. Invece per ciò che concerne la prossima finestra di mercato di gennaio, il numero uno partenopeo non si sbilancia ma appare chiaro e scontato che per Leonardo Pavoletti sia tutto fatto.

L’oramai ex centravanti del Genoa sbarcherà a Napoli nei prossimi giorni per indossare la maglia numero nove azzurra. L’attaccante livornese rappresenterà un ottimo innesto in attacco, utile per sopperire, almeno inizialmente, all’assenza di Milik, il quale è pronto a rientrare in pianta stabile da metà gennaio. Pavoletti rappresenta l’ariete d’area di rigore utile a Sarri nelle sue geometrie tattiche avanzate e il caloroso pubblico partenopeo non aspetta altro che accoglierlo a braccia aperte facendolo sentire immediatamente uno di loro. In uscita, invece, è alquanto inevitabile l’addio di Gabbiadini, che dopo due stagioni piuttosto complicate e in ombra a Napoli punta ad un travolgente riscatto professionale con un’altra maglia. Probabile che vada all’estero, lasciando dietro di sé mille interrogativi, su un calciatore offuscato, prima, dalla presenza ingombrante del “pipita” Higuain e poi dall’eccessivo carico di responsabilità derivante dall’infortunio di Milik, una pressione tale che l’attaccante di Calcinate non ha saputo gestire a pieno, suscitando più di una semplice perplessità all’esigente pubblico azzurro.

