Rayven Justice rilascia All I Need, una canzone di natale in stile R&B.

Ascolta Rayven Justice nel nuovo singolo All I Need.

L’artista e produttore americano Rayven Justice è tornato in tempo per Natale con un canto originale intitolato “All I Need“, che è un delizioso brano R&B per augurare a tutti i suoi fan un bel momento questo giorni di vacanza.

Il brano è stato prodotto da Vibekingz ed rilasciato sui rivenditori e servizi di streaming digitale il 16 dicembre, mentre il video musicale è stato pubblicato su Vevo il giorno di Natale. La clip è stata girata nella città di Berlino, in cui possiamo apprezzare i monumenti storici nei giorni di natale.

Puoi guardare il video musicale per All I Need qui sotto: