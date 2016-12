Guarda George Michael nel 1° episodio del Carpool Karaoke 5 anni fa.

Al giorno d’oggi è abbastanza normale vedere James Corden andare in giro con una celebrità nel sedile del passeggero e cantarci insieme i suoi più grandi successi, ma cinque anni fa è incredibile vedere Corden con George Michael.

Nello schizzo per Comic Relief del 2011, Corden viene chiamato alla BBC per contribuire a risolvere la stesura di Comic Relief dicendo a tutti quello che dovevano fare, con grande dispiacere del suo amico George Michael, che pensava di trascorrere tutto il tempo col personaggio Smithy (Corden) o comunque di essere invitato al Comic Relief.

“Sei uno scherzo, George!” Grida Smithy. “E ‘imbarazzante! Non posso andare a Comic Relief con te. Comic Relief deve aiutare le persone come te!”

E dopo George fa la “faccia triste”, in risposta alla provocazione scherzosa, e Smithy ha la soluzione perfetta: ascoltare un po’ di musica, e cantare con George un brano del 1986 degli Wham! intitolato ‘I’m Your Man‘.

Lo schizzo è stato poi accreditato come l’ispirazione di Corden per il segmento che tutti noi conosciamo come il Carpool Karaoke sul suo talk show The Late Late show.

James Corden è stato tra i tanti amici di George Michael che hanno reso omaggio al cantante in seguito alla notizia della sua morte, avvenuta il 25 dicembre 2016.