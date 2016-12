I granata ruggiscono, trascinati da un travolgente “gallo” Belotti.

Tra le migliori rivelazioni, andate in scena nel girone d’andata, vi è il Torino guidato dal sergente di ferro Sinisa Mihajlovic.

I granata sono attualmente appaiati all’ottavo posto, a quota ventotto, cullando ambiziosi sogni europei. I granata, tra l’altro, con trentasei reti realizzate rappresentano il terzo attacco più prolifico del campionato, assieme alla Juventus, solamente Napoli e Roma hanno fatto meglio. Numeri alla mano, la forza del Toro risiede nel tridente sfavillante composto da Ljajic, Belotti e Iago Falque, uno dei trii più affiatati, presenti nei maggiori campionati europei. In tre hanno messo a segno ben ventisei centri, cifre altisonanti per una compagine che fa della determinazione, della propositività e del coraggio veri e propri punti di forza. Ovviamente nello scacchiere tattico imbastito dall’allenatore serbo, emerge la concretezza sotto porta e la spiccata vena realizzativa del “gallo” Belotti, che con i suoi tredici goal in campionato, segue ad una sola distanza l’attaccante nerazzurro Icardi, leader nella speciale classifica cannonieri.

Per il numero nove granata si tratta della stagione che segna la sua definitiva consacrazione. Belotti sta dimostrando un elevato senso del goal, un implacabile cinismo ed una particolare predisposizione nel farsi trovare pronto a tu per tu con i portieri avversari. Anche il suo mentore, Giampiero Ventura, si è accorto di tutto ciò, ritagliandogli uno spazio di primissimo piano nella nazionale azzurra. Il Torino, dopo tre sconfitte consecutive, ha chiuso l’anno 2016 con una vittoria rigenerante al cospetto del Genoa, un successo che ha permesso alla banda di Mihajlovic di andare in vacanza con entusiasmo e maggiore rilassatezza. Il tecnico serbo, in questi mesi alla guida dei granata, è stato abile nel concedere fiducia ad alcuni giovani dalle belle speranze come Barreca, rigenerandone altri che sembravano piuttosto sfiduciati dopo una stagione, quella precedente, contornata da alti e bassi, come Baselli, per poi puntare, molto, sull’efficacia e sulla verve di un tridente d’attacco imprescindibile.

L’ex allenatore rossonero interpreta al meglio lo spirito granata fatto di passione spasmodica verso i propri colori, voglia famelica di non accontentarsi mai, orgoglio e nessun timore reverenziale verso chiunque altra compagine, anche più illustre. Mihajlovic è un acceso sostenitore del “4-3-3”, modulo a cui ricorre prevalentemente e che sta scrivendo le fortune della sua squadra. Il suo temperamento è ben impresso nelle menti dei calciatori e un altro aspetto che si sta rivelando fondamentale per i suoi giovani ragazzi è il concetto di non accontentarsi mai, di migliorarsi giornata dopo giornata, facendo leva sugli allenamenti quotidiani e su uno spiccato spirito di abnegazione, punti focali per un gruppo che dovrà correre veloce, evitando di cullarsi in base a quanto di buono sia stato compiuto in questa prima parte di campionato. Un altro segnale di grande attaccamento alla maglia e ai colori granata, si è avuto durante la conferenza stampa di vigilia, in occasione del derby della Mole contro la Juventus, quando Sinisa Mihajlovic si è presentato dinnanzi ai giornalisti, accompagnato oltre che da Benassi, anche da un magazziniere e da un tifoso storico della curva Maratona, per trasmettere la netta sensazione che tutti remino dritti verso un unico obiettivo.

L’abilità dell’allenatore serbo è stata quello di tenere sempre accesi gli animi, sottolineando più volte l’importanza di indossare una casacca storica e gloriosa come quella del Torino, riuscendo tra l’altro a trasmettere autostima ai suoi ragazzi, spesso facendoli sentire anche più forti e competitivi di quanto siano in realtà. Aspetti psicologici che stanno conducendo il Torino nei quartieri alti di classifica, puntando lo sguardo verso traguardi di prestigio. Il compito che attende Mihajlovic, nella seconda parte di stagione, sarà quello di proseguire lungo questa scia, evitando voli pindarici con la fantasia, facendo leva sulla voglia di emergere di molti suoi calciatori, balzati agli onori della cronaca per via delle loro prestazioni alquanto convincenti e sorprendenti. Alla ripresa del campionato, i granata saranno di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro il Sassuolo, in un match che testerà le ambizioni di Belotti e compagni, chiamati a dare continuità di risultati al fine di ammirare fin dove potranno spingersi in classifica, per comprendere a pieno le reali ambizioni di un gruppo che sembra non voglia smettere di far sognare i propri supporters.