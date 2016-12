Guarda i Rae Sremmurd nel video per Real Chill con fumo e belle ragazze.

Un nuovo video prima della fine dell’anno per i Rae Sremmurd.

Ecco un altro nuovo video musicale dei Rae Sremmurd rilasciato prima della fine del 2016. Diretto da MAX (che ha diretto praticamente tutti i video musicali del duo hip hop di questo secondo album), il video è stato pubblicato ieri sera. Il brano che vediamo nella clip è “Real Chill“, un’altra canzone orecchiabile estratta da “SremmLife 2“.

E ‘abbastanza chiaro che i Rae Sremmurd intendono pubblicare un video per ogni canzone dell’album.

I Rae Sremmurd nel nuovo video musicale per “Real Chill” organizzeranno una festa in casa dove useranno le luci di natale per decorare il tutto e dove si divertiranno a fumare e giocare con belle ragazze che si lasceranno andare con l’obbligato twerking che ormai ogni ragazza degli USA sa fare.