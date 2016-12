Taylor Swift visita a sorpresa un veterano della 2° guerra mondiale.

Taylor Swift ha sorpreso un 96 enne veterano della seconda guerra mondiale, con una visita a casa sua.

La 27 enne cantante ha viaggiato in Missouri nella giornata di Lunedi (26.12.16) per fare una visita speciale alla casa di Cyrus Porter, che in precedenza aveva attirato l’attenzione della cantante quando ha dichiarato che la sua musica l’aveva avvicinato ai suoi nipoti.

In una clip pubblicata on-line, la stella è entrata in una casa stracolma di gente ed ha salutato l’anziano portando diversi regali ed esibendosi dal vivo per la grande famiglia e crediamo pure amici e parenti vari. Qui sotto il video:

Taylor ha posato per delle fotografie ed ha anche eseguito alcuni brani per Cyrus, che in precedenza aveva sostenuto che sarà difficile eguagliare l’hitmaker di ‘Bad Blood’.