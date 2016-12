Il Trono di Spade è la serie più scaricata “illegalmente” del 2016.

Il Trono di Spade ha un altro riconoscimento – se si può chiamare così -, e cioè quello dello show televisivo più scaricato illegalmente nel 2016.

Secondo TorrentFreak, Il Trono di Spade è in cima alla lista per il quinto anno consecutivo.

La serie tv vanta all’incirca la stessa quantità di download del 2015 (350.000 per episodio), e bisogna considerare che molte persone sono passante da torrent allo streaming, quindi, il numero reale complessivo dei download, potrebbe alzarsi ancora.

Questi nuovi dati contestano le notizie che riportavano come The Grand Tour fosse lo show più piratato.

Al secondo posto troviamo invece The Walking Dead, seguito dalla nuova serie HBO WestWorld.

Flash è veloce ma per ora si posiziona in quarta posizione, con Arrow in quinta e The Big Bang Theory alla sesta.

Il settimo spettacolo più guardato illegalmente nel 2016 è Vikings, mentre Lucifer è all’ottavo posto. Suits è in nona posizione ed infine abbiamo The Grand Tour che completa la top ten.