La triste vita di una ragazza nel video per Safe Inside di James Arthur.

James Arthur ha finalmente scelto un secondo singolo da “Back from the Edge”.

Tre mesi dopo il successo di “Say You Won’t Let Go“, che ha raggiunto la posizione numero 1 nel Regno Unito, il cantautore britannico ha scelto “Safe Inside” come nuovo singolo ufficiale. Un video musicale per il nuovo brano estratto dall’album “Back from the Edge” è stato pubblicato ieri sera (25 dicembre 2016) su VEVO.

Nel video il personaggio principale è Laura, che vive la vita senza pensieri ed al massimo. Questo però sino alla morte della madre. Da lì la sua vita cambierà e la clip scalerà questa realtà emotiva affrontando “anche” il burrascoso rapporto col padre. Il video si concluderà con Laura molto triste e arrabbiata, e chiamerà il fratello per andare a prenderla. A quel punto si rende conto che lei ha un rapporto molto forte col fratello, e che lui si preoccupava per lei da sempre.

Questa ragazza di nome Laura, ha completamente perso il controllo della sua vita ed il video segue bene le sue vicende. James Arthur apparirà di volta in volta nel video eseguendo il brano potente con il suo gruppo in una stanza buia.