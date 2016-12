Star Wars: Carrie Fisher aveva finito di girare Episodio 8 prima della sua morte.

Il rilascio di Star Wars: Episodio VIII andrà avanti come previsto, nonostante la tragica morte di Carrie Fisher.

La notizia della morte di Fisher avvenuta dopo aver subito un attacco di cuore durante un volo transatlantico a Los Angeles ha lasciato la comunità di Star Wars in lutto, ed ha portato ad inevitabili domande sul rilascio, nel 2017, di Episodio VIII.

Il sequel di Star Wars dello scorso anno Il risveglio della Forza o Episodio VII ha riportato in scena sia Carrie Fisher che la sua co-star Mark Hamill, come capo della resistenza generale Leia Organa, e lui come Luke Skywalker.

Poco dopo la notizia della morte di Fisher, un portavoce di Lucasfilm ha confermato a TMZ nella giornata di Martedì (27 dicembre), che Fisher aveva completato le riprese di Episodio VIII la scorsa estate.

Tuttavia, resta da vedere come la morte di Fisher avrà un impatto sulla trama di Star Wars: Episodio IX e successivi.

Lucasfilm si unisce al resto del mondo nel dire addio a Carrie Fisher, che rimane uno dei volti più riconoscibili nella storia dei film di fantascienza.

“Carrie detiene un posto speciale nel cuore di tutti alla Lucasfilm ed è difficile pensare ad un mondo senza di lei”, ha detto il presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy in un comunicato. “Era la Principessa Leila nel mondo, ed un amica molto speciale per tutti noi. Aveva uno spirito indomito ed un cuore che amava.” “Il suo ruolo pionieristico come Principessa Leila ha servito da ispirazione per potere e fiducia alle giovani ragazze in tutto il mondo.”

Star Wars: Episodio VIII uscirà il 15 Dicembre 2017.