Carrie Fisher, la Principessa Leila di Star Wars, è morta a 60 anni.

Carrie Fisher, conosciuta da diverse generazioni di fan in tutto il mondo come l’unica e sola Principessa Leia, è morta. Aveva 60 anni.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata oggi (27 dicembre 2016), dopo che la donna aveva avuto un attacco di cuore mentre era a bordo di un volo transatlantico da Londra a Los Angeles il 23 dicembre.

Un portavoce della famiglia ha rilasciato la seguente dichiarazione a nome della figlia di Carrie, Billie Lourd:

“E’ con una tristezza profonda che Billie Lourd conferma che la sua amata madre Carrie Fisher è deceduta alle 8:55 di questa mattina. Lei era amata dal mondo e lei ci mancherà profondamente.”

La madre Debbie Reynolds, una leggenda di Hollywood, ha ringraziato generazioni di fan per aver abbracciato il talento della [sua] amata e sorprendente figlia nel corso degli ultimi 40 anni.

“Sono grata per i vostri pensieri e preghiere che la guideranno alla sua prossima tappa,” ha scritto Reynolds su Facebook.

Un tributo all’attrice è arrivato anche dal co-protagonista in Star Wars “Mark Hamill“, che solennemente ha twittato: “non ci sono parole #Devastated”

Il creatore di Star Wars “George Lucas” ha ricordato la sua amica Carrie come “esuberante, saggia e piena di speranza”, mentre l’attore che impersonava Han Solo “Harrison Ford” l’ha definita come “unica nel suo genere…brillante, originale”.

Una grande comunità di Star Wars si è radunata per pregare mentre l’attrice lottava per la sua vita all’UCLA Medical Center.

Carrie è stata indubbiamente uno dei volti più riconoscibili nella storia della fantascienza per il suo ritratto della Principessa Leia nell’innovativo Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza e nel suo sequel.

Inconfondibile per la sua acconciatura e prontezza di spirito, il personaggio Principessa Leia ha ispirato generazioni di fan con il suo eroismo senza limiti, e per via di come ha condotto la lotta Ribelle contro l’Impero del male.

Una nuova speranza è stato in realtà il secondo ruolo importante di Carrie, infatti aveva già recitato nel film del 1975 “Shampoo“.

Tuttavia, la sua strada verso il successo è iniziata il giorno in cui è nata, nell’ottobre del 1956, figlia di Debbie Reynolds ed Eddie Fisher.

Carrie aveva solo 19 anni quando ha interpretato il ruolo della Principessa Leia, un personaggio che ha segnato la storia dei film di fantascienza. Riposa in pace.