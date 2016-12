Gascoigne in ospedale, è stato preso a calci e buttato giù dalle scale.

L’ex calciatore inglese Paul Gascoigne (che in Italia ha militato nella Lazio) si trova in ospedale dopo aver fatto una rissa in un albergo a Shoreditch, Londra.

Gascoigne è stato portato in ospedale a est di Londra dopo aver subito una ferita alla testa, secondo il Mirror.

Un testimone oculare che era presente nell’hotel ha twittato un post sull’incidente, affermando che Gascoigne era stato “preso a calci e mandato giù per le scale”.

The police have arrived. I think they’re sorting things out. #Gazza pic.twitter.com/Ry0BsCt1bm — Alvin Carpio (@AlvinCarpio) 27 dicembre 2016

“Gazza è stato appena preso a calci giù per le scale da un ragazzo il cui amico è stato schiaffeggiato da lui”, ha affermato lo spettatore.

Un portavoce della polizia ha confermato che “un uomo di 49 anni, è stato trovato con una ferita alla testa” dopo l’incidente.

La polizia è stata chiamata alle 18:05 nella giornata di Martedì, 27 dicembre 2016 per via di rumori che si sentivano in un hotel sulla Shoreditch High Street, E1.

Il portavoce della polizia ha inoltre chiarito che “nessun arresto” è stato fatto per quanto riguarda il contenzioso riferito, e che un’inchiesta sulla questione è attualmente in corso.

Non è la prima volta che Gascoigne si trova in guai di questo tipo. Ha avuto spesso problemi con l’abuso di alcol.