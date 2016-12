Ennesimo colpo di mercato, suggestivo, firmato dal duo inossidabile Marotta-Paratici. La Juventus ha superato la concorrenza della Roma e a breve ufficializzerà l’arrivo di Tomas Rincon in bianconero.

Il club di Corso Galileo Ferraris si è accordato con la società del presidente Preziosi sulla base di un prestito da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 7/8 milioni, al fine di accaparrarsi le prestazioni sportive dell’oramai ex centrocampista genoano. Su Rincon era forte, nelle scorse settimane, il pressing dei giallorossi, con la società gestita dall’imprenditore statunitense Pallotta, intenta a regalare un centrocampista muscolare al tecnico Spalletti ed invece sarà Massimiliano Allegri a poter disporre di un lottatore che fa della fisicità e dell’intensità agonistica, veri e propri punti di forza. “El general”, sin dalla prossima settimana, si sottoporrà alle consuete visite mediche per poi aggregarsi al gruppo bianconero. Il tecnico della Vecchia Signora potrebbe farlo esordire in coppa Italia, contro l’Atalanta, per poi gradualmente concedergli fiducia, considerando l’assenza in mezzo al campo di Lemina, che sarà impegnato, per circa un mese, con la nazionale del Gabon in Coppa d’Africa.

L’innesto di Rincon sarebbe davvero prezioso nello scacchiere tattico bianconero, in quanto, viste le sue caratteristiche, Allegri potrebbe optare con convinzione verso un “4-3-1-2”, osando con la contemporanea presenza in campo dei tre tenori: Dybala, Mandzukic, Higuain, rafforzando altresì la metà campo con un gladiatore degno di tale nomea. L’inserimento in squadra di Rincon, non preoccupa affatto il tecnico juventino, in quanto il capitano della nazionale venezuelana, conosca perfettamente le dinamiche del campionato italiano, ragion per cui sarà molto più semplice poter puntare su di lui fin da subito. L’arrivo di Rincon, non esclude affatto la possibilità che possa atterrare a Torino, Witsel, centrocampista belga attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo.

Il calciatore giunse in Italia, nell’ultimo giorno di calciomercato, lo scorso 31 agosto, convinto che la trattativa tra i bianconeri e il club russo fosse andata in porto, ed invece qualcosa non filò liscio, avvenne un ritardo nella consegna dei documenti e l’affare saltò o meglio venne rinviato. A questo punto, Witsel, potrebbe aggregarsi presso la corte di Allegri a gennaio, oppure nella peggiore delle ipotesi, a giugno, con il belga che si libererebbe dallo Zenit a parametro zero. Indubbiamente la presenza del centrocampista belga non va ad inficiare l’approdo di Rincon in bianconero, in quanto ci troveremo di fronte ad un calciatore più tecnico (Witsel), con caratteristiche di gioco ed una visione differente rispetto al venezuelano, più muscolare e combattente.

Tra l’altro, aspetto da sottolineare, entrambi possono essere inseriti nella lista Uefa in vista degli ottavi di finale di Champions League, che opporrà la Juventus al Porto. Allegri attende con ansia l’arrivo di Tomas Rincon, gladiatore del centrocampo che fornirà spessore ad un reparto che necessita inevitabilmente di qualche innesto di valore per completare in maniera impeccabile una rosa chiamata a dare risposte concrete e vincenti sia in campionato che in Europa. Con l’approdo del mediano proveniente dal Genoa, la Juventus continua ad inanellare affari d’oro, togliendo la possibilità alle proprie concorrenti in Italia di competere ad armi pari, segnando un solco profondo e marcato rispetto agli altri top club del nostro torneo.