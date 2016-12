Il Monte Hua è un’attrazione turistica solo per i più avventurosi viaggiatori.

Situato nel cuore della provincia dello Shaanxi, in Cina, il Monte Hua ha attirato tante persone che amano il brivido e gli appassionati di viaggi avventurosi per centinaia di anni.

La montagna imponente è alta oltre 7.000 piedi, e mentre viene difficile da confrontare in termini di dimensioni con montagne come il Monte Everest, il monte Hua è considerato da molti come il monte con uno dei sentieri più pericolosi al mondo.

Il Monte Hua è la più occidentale delle Cinque Grandi Montagne della Cina e si compone di cinque picchi separati. Nella cultura cinese, la montagna ha un forte significato religioso.

Alla base del vertice si trova un tempio taoista conosciuto come il Santuario del Peak occidentale.

Ogni picco del Monte Hua ha una varietà di percorsi che portano i visitatori fino alla montagna. Molti dei sentieri sono stati ritenuti troppo pericolosi a causa dei loro restringimenti. Un sistema di funivia ha reso l’ascensione più facile nel 1990, ma molti turisti coraggiosi preferiscono ancora scalare la montagna a piedi.

Solo i più avventurosi visitatori scalano la montagna passando per un ponte di legno noto come il Changkong Zhandao. E’ opinione diffusa che la passerella è stata costruita quando un monaco della Dinastia Yuan ha viaggiato lì nella speranza di trovare un luogo appartato per meditare.

Coloro che tentano di attraversare il ponte dovrebbero portarsi il proprio cablaggio o un altro sistema di sicurezza, in quanto non ci sono guide o catene che impediscono di cadere giù.

Il ponte Changkong Zhandao sostiene la vita di circa 100 escursionisti ogni anno. Volete aggiungervi a questi? Io passo…