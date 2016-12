Guarda il primo trailer della nuova miniserie Taboo con Tom Hardy.

Il nuovo progetto sarà guidato da Ridley Scott e Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders.

Il primo trailer completo per Taboo, co-creato da Tom Hardy, è stato rilasciato. Guardalo qui sotto:

La miniserie, che è stata creata da Hardy, è stata molto attesa da mesi, con tante info arrivate in rete e mai nessun trailer ufficiale, sino ad ora. Il noto regista hollywoodiano Ridley Scott sarà il produttore esecutivo insieme all’attore di 39 anni.

Il trailer di debutto di Taboo è stato rilasciato il 24 dicembre dalla BBC, che proietterà la miniserie in Gran Bretagna (su FX in USA). Si tratta di un dramma oscuro e violento in stile vittoriano. Hardy avrà il ruolo di protagonista come James Delaney, che torna a Londra dall’Africa nel 1814 ed è “circondato da diverse tematiche quali cospirazione, delitto e tradimento.”

Taboo debutterà su BBC One, il 7 gennaio alle 09:15, e negli Stati Uniti tre giorni dopo, il 10 gennaio. Speriamo di poterlo vedere presto anche in Italia, perché questa serie tv promette bene.

Hardy riprenderà la sua collaborazione creativa con Knight per la prossima e nuova stagione di Peaky Blinders nel 2017, con le riprese per la quarta stagione che inizieranno nel mese di marzo.