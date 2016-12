L’attrice Debbie Reynolds è morta il giorno dopo della figlia Carrie Fisher.

La grande attrice di Hollywood Debbie Reynolds è morta all’età di 84 anni.

La stella di The Singin’ In The Rain è stata portata in ospedale ieri (28 dicembre) dopo aver subito un ictus. E’ morta alcune ore più tardi, appena un giorno dopo che sua figlia, l’attrice di Star Wars Carrie Fisher, era morta.

Il figlio della Reynolds, Todd Fisher ha dichiarato alla stampa: “L’ultima cosa che ha detto questa mattina era che era molto, molto triste di perdere Carrie e che avrebbe voluto essere di nuovo con lei. Quindici minuti dopo ha subito un grave ictus.” Ha poi aggiunto: “L’unica cosa che ci da conforto in tutto questo è che voleva prendersi cura di sua figlia, che è quello che ha fatto meglio.”

La carriera di Reynolds come attrice è durata più di 60 anni e comprendeva ruoli in film come Singin’ In The Rain del 1952, La conquista del West del 1962 e L’inaffondabile Molly Brown del 1964, per il quale ha ricevuto una nomination agli Oscar.

Reynolds era anche un cantante famosa e si poteva spesso apprezzare in quel di Las Vegas. La sua versione della canzone ‘Tammy‘, che ha registrato per il suo film del 1957 Tammy and The Bachelor, era diventata una super hit negli USA.

Più di recente, Reynolds è stato vista nel film Will & Grace e nel film del 2013 Behind The Candelabra. Ha portato il suo show al West End di Londra nel 2010, lo stesso anno in cui è stata giudice ospite al RuPaul Drag Race, ed ha ricevuto il Premio umanitario Jean Hersholt nel 2015 dalla Academy Awards.

Reynolds si sposata ed ha divorziato tre volte.