Il fidanzato di George Michael dedica la canzone “perduta” This Kind of Love al cantante scomparso.

Il fidanzato di George Michael, Fadi Fawaz, ha reso omaggio alla star condividendo uno dei suoi brani preferiti, intitolato ‘This Kind of Love‘.

‘This Kind of Love‘ era stato originariamente pensato per completare l’album inedito Trojan Souls, ma le versioni del singolo erano circolate online per qualche tempo. Si dice che sia stato co-scritto da un amico di lunga data di Michael, e cioè Elton John.

In un tweet che da allora è stato cancellato, Fawaz ha condiviso un link con il brano poco conosciuto, ed alcuni utenti suggeriscono che il suo rilascio potrebbe essere un “regalo” per i fan del cantante dopo la sua morte inaspettata avvenuta il giorno di Natale.

Una canzone che dovrebbe sicuramente uscire si chiama ‘Careless Whisper‘, ma l’ex compagno nei Wham!, Andrew Ridgeley deve ancora fare delle valutazioni.

Anche se ‘Careless Whisper’ è stato un singolo da solista per George, la traccia è stato co-scritta con Andrew.

L’eventuale ricavato della vendita della riedizione della traccia andrà agli enti di beneficenza che George ha supportato per tutta la vita, tra cui la Terrence Higgins Trust, Macmillan Cancer Support e Childline.