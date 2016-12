Le Little Mix cantano Touch in Acoustic, ascoltale qui.

Touch in Acoustic Version.

Le ragazze Little Mix continuano con la promozione del loro quarto album in studio “Glory Days“, che è stato rilasciato il 18 Novembre come follow-up del loro album di successo “Get Weird“.

Dopo l’ottimo impatto globale ottenuto con il grande successo “Shout Out To My Ex“, le ragazze hanno rilasciato “Touch” come secondo singolo ufficiale estratto dall’album.

La canzone è stata scritta da Hanni Ibrahim, Patrick Patrikios, A.S. Govere e Phil Plested, e si tratta di una produzione fatta dagli hitmaker MNEK e Maegan Cottone, che ha anche prodotto “Shout Out To My Ex”.

Il 28 dicembre le Little Mix hanno eseguito una versione in acustica del singolo. Devo dire che le ho sentite cantare meglio in passato, ma forse l’audio del video non aiuta tantissimo a delineare il tutto. Ascolta l’acoustic version di Touch qui sotto: