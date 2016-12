Miley Cyrus al cinema in un film con il ragazzo Liam Hemsworth?

E’ circolata in rete una voce che riguarda Miley Cyrus, e dice che sarebbe pronta ad imbarcarsi in un progetto cinematografico con il suo fidanzato Liam Hemsworth prima di sposarsi.

La 24 enne cantante sembra pronta a recitare in un blockbuster con il suo fidanzato di 26 anni prima del loro matrimonio.

Una fonte ha detto ad Hollywood Life: ”Potrebbe essere una cosa romantica, una commedia, o qualcosa in cui interpretano due personaggi che si odiano. Ma lei vorrebbe poterlo fare prima del matrimonio perché è contenta di come il rapporto con Liam si sta evolvendo. ”

Un film non sarebbe un terreno sconosciuto per la coppia dato che il loro primo incontro è avvenuto sul set di ‘The Last Song‘ nel 2010 e Miley ha interpretato un adolescente ribelle mentre Liam un ragazzo popolare. Alla fine i due si erano innamorati.

La coppia si è separata nel 2013 ma si è rimessa di nuovo insieme due anni più tardi e Liam sta attualmente trascorrendo il Natale con Miley e la sua famiglia.

Liam e Miley sono fatti l’uno per l’altra, è una coppia divertente che ama scherzare in qualsiasi momento, anche quando giorni fa hanno condiviso una foto su Instagram con la didascalia ”Buon compleanno Gesù”. In più Miley ha pubblicato una foto del duo con il loro nuovo cane, chiamato Dora.