I fan di Star Wars sguainano le spade laser per commemorare Carrie Fisher.

I fan di Star Wars hanno fatto una veglia sguainando la spada laser per rendere omaggio alla compianta Carrie Fisher.

La Principessa Leila è morta nella giornata di Martedì (27 dicembre 2016) e per onorare la sua memoria, tante persone si sono recate a Los Angeles ed Austin e si sono riunite nelle strade.

I rapporti suggeriscono che circa 200 fan ad Austin si sono riuniti ieri sera (28 dicembre) presso il teatro South Lamar Alamo Drafthouse.

Molti di quelli che erano lì hanno inviato alcuni filmati dalla manifestazione, che li ha visti tutti immersi in un mare di neon, per via delle loro spade laser da jedi.

A beautiful & emotional night at #Disneyland 💫 for the Light Saber Vigil to #Carrie Fisher ❤️ pic.twitter.com/yTKw7go6JN — Disneyland Periscope (@tonytt25) 29 dicembre 2016

#StarWars fans at the Alamo Drafthouse Cinema, Austin holding a lightsaber vigil in memory of Carrie Fisher. Via https://t.co/TlZTvh4ZYC pic.twitter.com/031N1qC3Tr — Killer Star Wars (@StarWarsTHX) 29 dicembre 2016

A Los Angeles, un fan ha creato un evento su Facebook per una veglia al Downtown Disney di Disneyland, ed oltre 1.000 persone hanno partecipato all’evento.

Il creatore Jeff Rowan ha detto al The Hollywood Reporter: “Ieri sera alle 11 circa ho deciso di creare un evento e vedere se qualcosa sarebbe accaduto.” “In tutta onestà, L’Impero colpisce ancora è stato il primo film che ho visto al cinema e Star Wars ha svolto un ruolo enorme nella mia vita. Spero che la Disney farà grandi cose.”

Questa mattina, è stato purtroppo annunciato che la madre, icona di Hollywood, Debbie Reynolds, è morta, appena un giorno dopo la morte di Fisher. Era stata ricoverata ore prima per un ictus.

Son Todd ha semplicemente detto: “Lei voleva essere con Carrie.”