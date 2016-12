Travis Scott nel video per beibs in the trap tra belle donne ed auto di lusso.

Un video urban per Travis Scott.

Il rapper di Houston, Texas, Travis Scott, ha portato su VEVO ieri sera (28 dicembre 2016) il video musicale della canzone “beibs in the trap“, che ormai è diventato il nuovo singolo ufficiale estratto dal secondo album in studio di Travis intitolato “Birds in the Trap Sing McKnight“. Lo sapevate che questo LP ha raggiunto la posizione numero 1 della Billboard Top 200 quando è stato rilasciato nei negozi lo scorso settembre? Un bel risultato per Scott.

Diretto da RJ Sanchez, il video musicale per “beibs in the trap” è un inno alla bellezza femminile ed alla moda con tante modelle che indosseranno abiti eccentrici nei luoghi più bizzarri. Ovviamente è molto urban e gangsta con auto di lusso e belle donne… un classico del genere. Spesso i video offrono poco in più rispetto al brano.