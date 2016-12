Arrestato l’ex fidanzato di Taylor Swift. Ecco di chi si tratta.

Conor Kennedy, 22 anni, è un ex fidanzato di Taylor Swift, 27 anni. I due si frequentarono nel 2012. E’ stato arrestato con l’accusa di condotta disordinata ad Aspen, in Colorado, nella giornata del 29 dicembre 2016.

L’assistente capo ad Aspen, Bill Linn, ha detto in un comunicato stampa: ”Alle 01:40 a.m. gli ufficiali della Aspen PD sono stati spediti al Bootsy Bellows… per via di una chiamata che riferiva di una persona che si rifiutava di lasciare il locale.”

”Mentre gli ufficiali si trovavano sulla scena hanno assistito ad una lotta che si è verificata sulla strada di fronte al bar. Gli ufficiali hanno cercato di separare i due uomini, che si rotolavano per terra.”

I testimoni hanno visto ”[Conor] mentre dava quattro o cinque colpi sulla testa dell’altro uomo. [Conor] è stato rilasciato… ma dovrà presentarsi in giudizio il 22 Febbraio 2017, alle 09:00. E’ stato rilasciato senza alcun vincolo.”