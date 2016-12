La classifica con i 10 video musicali più belli del 2016.

Beh, dobbiamo racchiuderne 10, ed ovviamente è impossibile mettere degli italiani.

Il 2016 è stato un anno strano. Parte con la morte di David Bowie e termina con quella di George Michael, e ci fa capire che nessuno al mondo è abbastanza sicuro. Musicalmente parlano è stato un cammino di alti e bassi.

Ovviamente sono usciti alcuni video musicali eccellenti creati per corrispondere a questo stato di confusione; da Bowie ad Anohni, c’è sempre stata una costante fonte d’ispirazione nel clima mutevole. Qui sotto trovate 10 dei migliori video musicali usciti nel 2016.

1 – Radiohead – Burn The Witch

Forse è il video che meglio rappresenta il ritorno dei Radiohead nel 2016. Il singolo è ‘Burn The Witch‘. Mette in evidenza le paranoie di Europa e Stati Uniti sulla scia delle elezioni e proteste contro la crescente radicalizzazione della nuova destra e mette in luce Brexit e l’elezione di Trump.

2 – Anohni – Drone Bomb Me

Un tono più scuro in questo video, con Naomi Campbell protagonista. Il brano è Drone bomb Me. Dura quattro minuti ed è un inno alla bellezza selvaggia con Campbell che interpreta il ruolo di una bambina in lacrime che vuole morire dopo la morte delle famiglie per mano di una bomba drone. Il video è uscito due giorni dopo l’uccisione di 50 somali per via di un attacco con il drone.

3 – Ok Go – The One Moment

Vi avevamo già parlato di questo video nella nostra analisi. Cosa c’è ancora da aggiungere? Il tempo reale è 4,2 secondi, ma attraverso un effetto viene mostrata la clip al rallentatore.

4 – David Bowie – Lazarus

Uno dei video più belli del 2016 è anche uno dei più tristi. Bello e cupo, il video per Lazarus è l’ultimo addio della megastar David Bowie al popolo musicale, e ci mostra come il cantante prefigura la propria morte. Le immagini di Bowie avvolto in bende presso un letto di ospedale mentre galleggia verso un futuro sconosciuto sono strazianti ma anche ricche di significato.

5 – Stylo G and Jacob Plant – Bike Engine

La regia di Keith Schofield è un plus per la clip. Ci mostra un gruppo di uomini che sbavano per un paio di gambe di una donna che cammina per la strada. Il video prende una piega strana quando viene poi rivelato che sono solo un paio di gambe. Gli uomini la seguiranno, ma sono senza gambe (si il video è tutto molto strano). E’ un video strano nella sua auto-condanna, ma brillante allo stesso punto.

6 – Frank Ocean – Nikes

Il video è un affare sorprendente che, come ci si aspetterebbe dato il titolo, annuisce sempre alla moda. La cinematografia è mozzafiato come i contrasti di colore che riescono ad adattarsi al meglio ad uno dei brani più belli dell’anno.

7 – Mitski – Your Best American Girl

Il video trionfale di Mitski Miyawaki per ‘Your Best American Girl‘ racconta una grande storia. E’ un comunicato rivolto a coloro che non sono mai stati in grado di adattarsi e sviluppare relazioni. Semplice ma suggestivo, ‘Your Best American Girl’ è un pezzo ironico e brillante.

8 – Jamie XX – Gosh

Alcuni video sono brillanti per le sole immagini ed il regista Romain Gavras realizza proprio questo nel video per Gosh. L’attore protagonista Hassan Kone fa un lavoro superbo nel legare insieme la cacofonia di follia che circonda un centinaio di ragazzi asiatici che danzano in armonia in quello che sembra essere un universo parallelo. Girato senza CGI o effetti visivi il video è eccezionale nella sua grafica.

9 – Aphex Twin – CIRKLON3

Il video presenta la famiglia Wyer ed i suoi giovani amici ballare in varie parti del territorio in un filmato molto granuloso. CIRKLON3 è affascinante come raccapricciante e si adatta perfettamente al personaggio.

10 – Beyonce – Lemonade

Quando è uscito l’album Lemonade è stato accompagnato da un video documentario uscito sulla HBO suddiviso in 11 capitoli ed ognuno di questi racchiude differenti stati d’animo: dal tradimento al perdono, passando per la rabbia ed il senso di oppressione. Le cose che piacciono al pubblico e cioè le frasi sul gossip, sono solo una luce d’attrazione per parlare di concetti molto più seri come la discriminazione razziale. Il video intero è su Tidal. Qui sotto il video per All Night che apre con la frase redenzione.