8 condizioni con cui gli occhi allertano sullo stato di salute.

La prossima volta che vi guarderete allo specchio – dopo aver letto questo articolo – lo farete in un modo diverso. Un detto dice: “Gli occhi sono lo specchio dell’anima.” Tuttavia, sono più come una finestra per la salute. Semplicemente guardando nello specchio, si può potenzialmente catturare una serie di gravi condizioni di salute nelle fasi iniziali.

Per aiutarvi a restare in piena salute, vi elenchiamo otto problemi oculari che potrebbero rispecchiare qualcosa di più grave ed importante.

1. Occhi gialli

Se il solito bianco degli occhi è di colore giallo, o itterizia, significa che c’è un problema, come ad esempio un problema al fegato, cistifellea, o dotto biliare.

2. Visione sfocata

Alcuni di noi possono sperimentare la visione sfocata. Questa condizione, nota come l’affaticamento degli occhi digitali, è curabile se si informa il proprio medico in breve tempo.

3. Visione sfocata per chi soffre di diabete

Coloro che soffrono di diabete sono molto più propensi a sperimentare una serie di problemi oculari. La retinopatia diabetica è la malattia più comune nei pazienti diabetici, e si verifica quando i vasi sanguigni situati nella parte posteriore della retina sono danneggiati. Nella maggior parte dei casi, il risultato sarà una visione sfocata. La retinopatia diabetica è la prima causa di cecità in America.

4. Porcile sull’occhio

Quei dossi sulle palpebre sono fastidiosi, ma potrebbero anche segnalare un problema di salute più grave. I porcili potrebbero essere un segnale di avvertimento del carcinoma delle ghiandole sebacee, una rara forma di cancro dell’occhio.

5. Punti ciechi

I punti ciechi nella vostra vista potrebbero essere un precursore di un brutto mal di testa. Specialmente se vi da fastidio la luce… si tratta di un’aura emicranica che sta agendo su di voi.

6. Assottigliamento delle sopracciglia

Un assottigliamento notevole delle sopracciglia potrebbe essere causato dallo stress nella vostra vita quotidiana. Tuttavia, potrebbe essere anche un segno di calvizia. Inoltre segnala anche problemi alla tiroide.

7. Occhi sporgenti

Gli occhi sporgenti potrebbero essere direttamente correlati a problemi alla tiroide, come la malattia di Graves, che è causata dalla sovrapproduzione di ormoni tiroidei.

Gli occhi si gonfiano perché le palpebre si ritraggono. Anche se la vostra tiroide non è responsabile, dovreste prenotare una visita dal vostro oculista se riscontrare un problema simile.

8. Visione doppia, visione offuscata, oppure perdita della vista

Qualsiasi cambiamento drastico nella vostra vista potrebbe rappresentare un brutto segnale. Se si verificano casi di vista doppia, visione offuscata, oppure la perdita della vista, è necessario contattare immediatamente il medico, perché potreste aver avuto un ictus o ischemia.